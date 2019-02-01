Порошенко назвав свій топ-7 українських пісень

"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика"

Президент Петро Порошенко назвав сім своїх найулюбленіших українських пісень.

"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", - написав президент на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що соцмережі без перебільшення гуділи про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив групи KAZKA.

"Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно повинні підтримувати цей тренд, тому що українська мова повинна всюди звучати в повний голос!", - додав глава держави.

ТОП-7 українських пісень за версією Петра Порошенка:

Джамала "Крила";

Onuka Strum;

ТНМК - "Ангели";

Антитіла - "Лови момент";

Лінія Маннергейма - "Де твоя лінія?"

Один в каное - "Ікони";

KAZKA - "Плакала".

Нагадаємо, що в Україні з 8 листопада розпочався фінальний етап введення квот для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій.