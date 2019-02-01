Порошенко назвав свій топ-7 українських пісень
"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", - написав президент на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що соцмережі без перебільшення гуділи про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив групи KAZKA.
"Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно повинні підтримувати цей тренд, тому що українська мова повинна всюди звучати в повний голос!", - додав глава держави.
ТОП-7 українських пісень за версією Петра Порошенка:
Джамала "Крила";
Onuka Strum;
ТНМК - "Ангели";
Антитіла - "Лови момент";
Лінія Маннергейма - "Де твоя лінія?"
Один в каное - "Ікони";
KAZKA - "Плакала".
Нагадаємо, що в Україні з 8 листопада розпочався фінальний етап введення квот для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій.
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