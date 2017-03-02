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Порошенко назвав забезпечення миру в регіоні Чорного моря спільним завданням України та Туреччини

Ердоган заявив, що турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент
Президент Петро Порошенко назвав забезпечення миру в регіоні Чорного моря загальним життєво важливим завданням України і Туреччини.
Порошенко назвав забезпечення миру в регіоні Чорного моря спільним завданням України та Туреччини Фото: president.gov.ua

Про це йдеться в привітанні голови української держави президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

"Туреччина на практиці продемонструвала свою відданість базовим принципам міжнародного права і солідарність з Україною, засудивши окупацію Росією Криму та спробу анексувати частину української суверенної території. У цьому контексті хочу наголосити, що забезпечення миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво важливим завданням України і Туреччини", - йдеться в привітанні.

Петро Порошенко зазначив, що однією з основних складових двосторонніх відносин між Україною і Туреччиною є співпраця в торговельно-економічній сфері, подальшому розширенню якої сприятиме підписання Угоди про зону вільної торгівлі.

Президент наголосив, що, спираючись на позитивний досвід взаємодії і довіри, дві країни перейшли до реалізації конкретних проектів в багатьох стратегічно важливих галузях, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Також буде продовжено створення належних умов в Україні для діяльності турецьких підприємців та інвесторів.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент.

Турецький президент висловив надію, що його візит в Україну, який планується в найближчі місяці, дасть новий імпульс відносинам.

Як повідомлялося в серпні, Ердоган підтвердив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією. Турецький президент запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

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03 02 2017 23:19
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