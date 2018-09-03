Порошенко: Рубан готував масові теракти в Україні
Президент доручив голові СБУ Василю Грицаку взяти розслідування справи під особистий контроль.
Заслухав доповідь Голови СБУ Василя Грицака з приводу затримання Володимира Рубана. Вдячний офіцерам-оперативникам за блискуче виконання операції. pic.twitter.com/A8YeWd4rl5— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2018 г.
"Я наказую генералу Грицаку взяти під особистий контроль розслідування цієї справи. Хочу підкреслити, що мова йде не про перевізника [Володимир Рубан був за кермом автомобіля, який віз зброю з ОРДО]. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка була залучена для цього мережа", - заявив він.
"Мета була одна - дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. І докази цього, принаймні ті, що мені повідомив глава СБУ, є незаперечними", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів.
Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник умисел вчинити в Києві теракт з метою залякати населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України.
Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутніми на засіданні ВР.
Крім того, Рубан планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.
Як відомо, сьогодні Володимира Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.
Рубана затримали вранці 8 березня у пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова, підривники та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців. За даними нардепа Володимира Ар'єва, Рубан віз партію зброї у Київ.
Керівнику центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" у п'ятницю 9 березня повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.
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