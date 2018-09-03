Порошенко: Рубан готував масові теракти в Україні

Президент доручив голові СБУ Василю Грицаку взяти розслідування справи під особистий контроль.

"Я наказую генералу Грицаку взяти під особистий контроль розслідування цієї справи. Хочу підкреслити, що мова йде не про перевізника [Володимир Рубан був за кермом автомобіля, який віз зброю з ОРДО]. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка була залучена для цього мережа", - заявив він.

"Мета була одна - дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. І докази цього, принаймні ті, що мені повідомив глава СБУ, є незаперечними", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів.

Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник умисел вчинити в Києві теракт з метою залякати населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України.

Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутніми на засіданні ВР.

Крім того, Рубан планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Як відомо, сьогодні Володимира Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.

Рубана затримали вранці 8 березня у пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова, підривники та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців. За даними нардепа Володимира Ар'єва, Рубан віз партію зброї у Київ.

Керівнику центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" у п'ятницю 9 березня повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.