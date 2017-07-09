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Порошенко не бачить необхідності змінити повноваження Президента в Конституції

Президент заявив, що такі пропозиції мають право на існування
Президент Петро Порошенко заявив, що не бачить можливості провести кардинальну конституційну реформу з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом і урядом в Україні.
Порошенко не бачить необхідності змінити повноваження Президента в Конституції Фото: unian.ua

"Незважаючи на російську агресію, ми не пішли на обмеження демократичних прав і свобод, не ввели військовий стан тоді, коли на це були всі підстави, забезпечили набагато якісніше функціонування парламентсько-президентської моделі, співпраці парламенту, уряду та президента. Більш якісне, ніж це було в 2006-2010 роках", - заявив Порошенко, виступаючи зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Він заявив, що жодного разу не користувався правом припинити акти Кабінету Міністрів і рідко вдавався до права вето на закони Верховної Ради.

"Звичайно, діюча модель не ідеальна. Тому час від часу до мене приходять з пропозиціями щось змінити, повернути президенту обсяг повноважень із Конституцією 1996 року або, навпаки, перетворити президента на церемоніймейстера. Хтось пропонує тюнінг, більш чітко виписати ті статті, які трактуються неоднозначно", - розповів Порошенко.

Президент заявив, що такі пропозиції мають право на існування, але він не бачить необхідності в такій конституційній реформі в цей час.

"Я ніколи не погоджуся з пропозиціями забрати у людей право обирати президента і передати це право парламенту. Обсяг повноважень голови держави також повинен бути достатнім для виконання функцій верховного головнокомандувача. Очевидно, що внесення кардинальних змін до Конституції вже майже у виборчому циклі навряд буде позитивно прийняте суспільством", - сказав Порошенко.

Відзначимо, що навесні 2017 року з'явилася інформація, що Адміністрація президента розглядає проведення конституційної реформи для перерозподілу повноважень від Президента до парламенту й усунення дуалізму влади. Така реформа, за задумом, повинна була стати запорукою перемоги Петра Порошенка на виборах у травні 2019 року.

 
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