Порошенко вимагає антидискримінаційні норми, необхідні для "безвізу"
"Президент не допустить ревізії зобов'язань України, які ми реалізували для отримання безвізового режиму. Рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокативним", – повідомив речник президента Святослав Цеголко у Facebook.
"Петро Порошенко запевнив наших партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ані тим більше з боку президента. Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов'язання", – повідомив Цеголко.
Перший віце-спікер Ірина Геращенко також обурилася: "Парламентський талібан, який має дипломатичні паспорти і давно мандрує світом без віз, намагається на останньому етапі перекреслити весь важкий шлях, що пройшла Україна".
"Як же набридло це напускне фарисейство, коли парламентський талібан забороняє в законодавство вносити слово "гендер", яке, до речі, спокійнісінько існує в шкільних і університетських підручниках", – додала вона.
Нагадаємо, 5 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Трудового кодексу (№1658), але тоді депутати не підтримали поправку щодо заборони дискримінації у трудовій сфері, озвучену Іриною Геращенко.
Після вступу в силу змін, стаття 21 "Рівність трудових прав громадян України" в Трудовому кодексі звучатиме в такій редакції:
"Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернутися до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання".
Як повідомляв iPress.ua, за так звану "антидискримінаційну" поправку депутати довго не голосували і змогли проголосувати за неї лише 12 листопада з п’ятого разу.
Ухвалення цього закону було однією з умов для введення безвізового режиму між Україною та ЄС.
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