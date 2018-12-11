Порошенко не підпише бюджет без 100%-го забезпечення субсидіями тих, хто цього потребує

"Моя принципова позиція захистити людей і вдосконалити і розширити систему субсидій", - сказав Президент

Президент Петро Порошенко заявив, що не підпише державний бюджет на 2019 рік без 100%-го забезпечення субсидіями тих, хто цього потребує.

Про це Президент заявив 12 листопада під час Ради регіонального розвитку, інформує "Українська правда".

"Зараз потрібно на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх потребує. Це принципова позиція, щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо її не врахують при підготовці в парламенті, - я бюджет цей не підпишу", - сказав президент.

За його словами, уряд, коли прийняв рішення про підвищення ціни на газ, "стояв на розтяжці" між поганим і дуже поганим.

"Між підвищенням тарифів і потужним ударом по фінансовій, макроекономічній стабільності держави. А це і курс, це дефіцит бюджету, це своєчасні виплати пенсії і заробітних плат, це фінансування армії, сектору безпеки", - сказав Порошенко і додав, що без підвищення тарифів не можна було обійтися.

Порошенко сказав, що поточний стан економіки, дозволив би Україні перейти на власні сили і відмовитися від міжнародних кредитів, проте країна має виплачувати старі борги.

За словами Президента, з 2007 по 2009 рік сума боргового навантаження зросла на 23 млрд доларів, з 2010 по 2013 рік сума додатково зросла на 32 млрд доларів.

"Як людина вихована (говорячи про прем’єра Володимира Гройсмана - Ред.), делікатна пальцем не показував і прізвищ не називав, а дарма, бо країна має знати своїх героїв, які збільшили борг на десятки мільярдів, зате тепер, оком не кліпнувши, очолюють колони борців зі збільшенням тарифів", - сказав Порошенко.

Крім того Президент заявив, що левова частка кредитів йде на погашення попередніх боргів, а не на "проїдання".

Зокрема, за словами Порошенка, у 2016 році боргове навантаження співвідношення ВВП на суму суверенного боргу складало майже 83%, а у 2018 році навантаження зменшилося до майже 60%.

"В контексті питання про тарифи…я спілкувався з урядом і моя принципова позиція захистити людей і вдосконалити і розширити систему субсидій, збільшити кошти на її виконання. Жодна бідна і жодна незахищена людина не має постраждати, не має платити більше", - сказав Порошенко.

"Є принципова позиція щодо монетизації субсидій. Що це таке? Бідна людина економить гроші, бідна людина встановлює, за допомогою держави, систему енергоефективності, менше споживає газу, - вона повинна отримати гроші за економію", - пояснив він.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Додамо, що 14 вересня Кабінет міністрів України презентував проект закону про державний бюджет України на 2019 рік і відправив його на розгляд до Верховної Ради.