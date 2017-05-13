Порошенко не пішов на фінал "Євробачення-2017" через трагедію в Авдіївці

Однак він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України.

"Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення", – написав Порошенко.

Нагадаємо, через попадання снаряду на подвір’я в Авдіївці загинули четверо мирних мешканців.

У суботу, 13 травня, в Києві стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017.