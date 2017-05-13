CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко не пішов на фінал "Євробачення-2017" через трагедію в Авдіївці
Однак він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України
Фото:i.lb.ua
Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України.
"Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення", – написав Порошенко.
Нагадаємо, через попадання снаряду на подвір’я в Авдіївці загинули четверо мирних мешканців.
У суботу, 13 травня, в Києві стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017.
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