Порошенко не поїде на український ланч Пінчука в Давосі, - ЗМІ

Президент Петро Порошенко не відвідає традиційний "український ланч" у Давосі (Швейцарія), який організовує Фонд Віктора Пінчука.

Рішення ухвалили після публікації в газеті Wall Street Journal статті Віктора Пінчука з пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною і Росією, інформує LB.ua з посиланням на джерела в МЗС.

"Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде", - заявив співрозмовник LB.ua.

Відзначимо, що Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.

Всесвітній економічний форум пройде 17-20 січня.

Нагадаємо, що український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі.

У свою чергу в Адміністрації Президента України вважають неможливим компроміс за ключовими пунктами, які запропонував мільярдер Віктор Пінчук.