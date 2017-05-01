Порошенко не поїде на український ланч Пінчука в Давосі, - ЗМІ
Рішення ухвалили після публікації в газеті Wall Street Journal статті Віктора Пінчука з пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною і Росією, інформує LB.ua з посиланням на джерела в МЗС.
"Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде", - заявив співрозмовник LB.ua.
Відзначимо, що Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.
Всесвітній економічний форум пройде 17-20 січня.
Нагадаємо, що український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі.
У свою чергу в Адміністрації Президента України вважають неможливим компроміс за ключовими пунктами, які запропонував мільярдер Віктор Пінчук.
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