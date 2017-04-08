Порошенко не проти запросити іноземців розслідувати вбивство Шеремета

Президент України Петро Порошенко обіцяє докласти всіх зусиль з пошуку та залучення до відповідальності виконавців і замовників вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

"Ми зустрічаємося і зі слідчими, і з родичами. Ми повинні зробити все для того, щоб і замовники, і виконавці були притягнуті до відповідальності... Ми зі свого боку, я зі свого боку зробимо все, щоб вбивці були знайдені. Я сказав, що це справа честі. І слідчі, і ми це з контролю не знімемо", - сказав Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що на зустрічі з родичами Шеремета він просив, "щоб вони дали мені пропозиції по залученню іноземців до складу слідчої групи".

"Я із задоволенням зроблю все, щоб забезпечити прозорість і ефективність, а також можливість роботи іноземців в складі (слідчої групи - ред)", - запевнив він.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.