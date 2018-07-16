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Порошенко не виключає, що Росія готує атаку на Маріуполь

За його словами, після окупації Росією Криму обстановка у Чорноморському регіоні вкрай напружена і РФ постійно збільшує своє військове угрупування на окупованих територіях
Президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.
Порошенко не виключає, що Росія готує атаку на Маріуполь Фото: uc.od.ua

Останнім часом значно посилена присутність російського угрупування в Азовському морі, сказав він під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", повідомляє "Українська правда".

"Росіяни зараз почали здійснювати незаконну зупинку, перевірку в Азовському морі кораблів, які прямують в українські порти. Причому, як під українським прапором, так і іноземні", - розповів він.

"Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України в Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії, атаки на інші порти Азовського моря", - заявив президент.

Саме тому, на його думку, дуже важливою є готовність Військово-морських сил України.

Спільні навчання українських військових з колегами із НАТО та з союзниками з безпеки у Чорноморському регіоні сприяють відродженню ВМС України,зазначив він.

Нагадаємо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

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16 07 2018 16:04
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