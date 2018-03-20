Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко не збирається скасовувати поїздку на саміт НАТО через погрози Угорщини

Крім комісії "Україна - НАТО", є інші зустрічі, на які президента запрошено
Посол України при НАТО Вадим Пристайко підтвердив, що засідання комісії "Україна - НАТО" перебуває під загрозою зриву через дії Угорщини. Але, за словами дипломата, президент Петро Порошенко все одно візьме участь в липневому саміті НАТО, на який його запросили.
Порошенко не збирається скасовувати поїздку на саміт НАТО через погрози Угорщини Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це він сказав Українським Новинам, коментуючи заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про продовження блокування Угорщиною євроінтеграційних прагнень України.

"Я думаю, що зараз перед виборами вони демонструють, що "йдуть до кінця". Вважаю, що комісія "Україна - НАТО", яка повинна відбутися на рівні міністрів закордонних справ, - це захід дійсно під загрозою. Що стосується саміту, президент все одно відвідає Брюссель, оскільки крім комісії "Україна - НАТО" існують і інші зустрічі, на які президента вже запросили", - заявив Пристайко, інформує УНН.

Він додав, що Україна формального запрошення ще не отримувала, саме рішення буде прийматися не раніше кінця квітня.

"Нас запросили на саміт, але ми формально не отримали ще запрошення, і Сіярто погрожує цим. Ми запрошення ще не отримали, а він уже говорить нам, що заблокує ... Рішення про це буде прийматися не раніше кінця квітня, а то і пізніше", - додав Пристайко.

Посол припустив, що останні заяви угорського керівництва пов'язані з майбутніми парламентськими виборами.

"Заява про те, що буде заблокований саміт, - це вже реально та червона лінія, про яку недавно говорив міністр Клімкін, що угорська сторона доходить до червоної лінії в своїх погрозах і своїх реакціях ... У мене є відчуття, що конкретний політик, зокрема міністр Сіярто, зараз більше турбується не стільки про свою державу, скільки про свою кар'єру, з урахуванням прийдешніх виборів", - зазначив він.

Парламентські вибори в Угорщині пройдуть 8 квітня.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

Угорщина називає конфлікт навколо мовних норм закону "Про освіту" єдиною причиною погіршення двосторонніх відносин з Україною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2018 20:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.