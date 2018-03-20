Порошенко не збирається скасовувати поїздку на саміт НАТО через погрози Угорщини

Крім комісії "Україна - НАТО", є інші зустрічі, на які президента запрошено

Посол України при НАТО Вадим Пристайко підтвердив, що засідання комісії "Україна - НАТО" перебуває під загрозою зриву через дії Угорщини. Але, за словами дипломата, президент Петро Порошенко все одно візьме участь в липневому саміті НАТО, на який його запросили.

Про це він сказав Українським Новинам, коментуючи заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про продовження блокування Угорщиною євроінтеграційних прагнень України.

"Я думаю, що зараз перед виборами вони демонструють, що "йдуть до кінця". Вважаю, що комісія "Україна - НАТО", яка повинна відбутися на рівні міністрів закордонних справ, - це захід дійсно під загрозою. Що стосується саміту, президент все одно відвідає Брюссель, оскільки крім комісії "Україна - НАТО" існують і інші зустрічі, на які президента вже запросили", - заявив Пристайко, інформує УНН.

Він додав, що Україна формального запрошення ще не отримувала, саме рішення буде прийматися не раніше кінця квітня.

"Нас запросили на саміт, але ми формально не отримали ще запрошення, і Сіярто погрожує цим. Ми запрошення ще не отримали, а він уже говорить нам, що заблокує ... Рішення про це буде прийматися не раніше кінця квітня, а то і пізніше", - додав Пристайко.

Посол припустив, що останні заяви угорського керівництва пов'язані з майбутніми парламентськими виборами.

"Заява про те, що буде заблокований саміт, - це вже реально та червона лінія, про яку недавно говорив міністр Клімкін, що угорська сторона доходить до червоної лінії в своїх погрозах і своїх реакціях ... У мене є відчуття, що конкретний політик, зокрема міністр Сіярто, зараз більше турбується не стільки про свою державу, скільки про свою кар'єру, з урахуванням прийдешніх виборів", - зазначив він.

Парламентські вибори в Угорщині пройдуть 8 квітня.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

Угорщина називає конфлікт навколо мовних норм закону "Про освіту" єдиною причиною погіршення двосторонніх відносин з Україною.