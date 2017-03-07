Порошенко обговорив з американськими конгресменами зміцнення обороноздатності України

Президент поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли 10 членів Палати представників.

Серед них були Джефф Денхема, Мафк Бост, Брюс Вестермен, Родні Девіс, Марк ДеСолньер, Майкл Капуано, Карлос Курбело, Даг ЛаМалфа, Блейк Фарентхольд і Роберт Адерхолт, повідомляє сайт Президента.

Обговорювалися питання зміцнення обороноздатності України, фінансування в бюджеті США для допомоги в сфері безпеки, посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва.

Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі і постійних порушеннях режиму припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків.

"Було наголошено на необхідності збереження та посилення міжнародних санкцій стосовно РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом", - сказано в повідомленні.

Порошенко висловив надію, що Палата представників США підтримає недавню законодавчу ініціативу Сенату США, яка, зокрема, передбачає посилення і розширення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що в чернві Петро Порошенко провів переговори з президентом США Дональдом Трампом.