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Порошенко обговорив з американськими конгресменами зміцнення обороноздатності України

Президент поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли 10 членів Палати представників.
Порошенко обговорив з американськими конгресменами зміцнення обороноздатності України Фото: president.gov.ua

Серед них були Джефф Денхема, Мафк Бост, Брюс Вестермен, Родні Девіс, Марк ДеСолньер, Майкл Капуано, Карлос Курбело, Даг ЛаМалфа, Блейк Фарентхольд і Роберт Адерхолт, повідомляє сайт Президента.

Обговорювалися питання зміцнення обороноздатності України, фінансування в бюджеті США для допомоги в сфері безпеки, посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва.

Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі і постійних порушеннях режиму припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків.

"Було наголошено на необхідності збереження та посилення міжнародних санкцій стосовно РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом", - сказано в повідомленні.

Порошенко висловив надію, що Палата представників США підтримає недавню законодавчу ініціативу Сенату США, яка, зокрема, передбачає посилення і розширення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що в чернві Петро Порошенко провів переговори з президентом США Дональдом Трампом.

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