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Порошенко обговорив з Ердоганом вільну торгівлю між країнами

Лідери двох країн обмінялися думками з актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Порошенко обговорив з Ердоганом вільну торгівлю між країнами Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Сторони наголосили на важливості прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", - йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента України.

Йшлося також про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

"Президент України подякував президенту Туреччини за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у січні поточного року Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій щодо угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у березні минулого року Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу перспективи співпраці між двома країнами в торговельно-економічній сфері, галузі інвестицій, енергетики та транспорту.

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.

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24 05 2018 08:40
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