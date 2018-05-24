Порошенко обговорив з Ердоганом вільну торгівлю між країнами

Лідери двох країн обмінялися думками з актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Сторони наголосили на важливості прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", - йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента України.

Йшлося також про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

"Президент України подякував президенту Туреччини за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у січні поточного року Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій щодо угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у березні минулого року Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу перспективи співпраці між двома країнами в торговельно-економічній сфері, галузі інвестицій, енергетики та транспорту.

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.