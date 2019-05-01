Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв’язнів

Порошенко перебуває з робочим візитом у Туреччині для участі у церемонії підписання та вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України

Петро Порошенко обговорив у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць.

У розмові окрему увагу було приділено заходам з метою звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць, а також забезпечення прав громадян України, в тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської окупації, повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко подякував Туреччині за співавторство у схваленій в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову.

Лідери обговорили посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини і російського лідера.