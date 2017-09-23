Порошенко обговорив з главою МЗС Канади миротворців на Донбасі та деокупацію Криму

Під час розмови було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву

Президент України Петро Порошенко скоординував з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч з Фріланд відбулася в рамках робочого візиту Порошенка до Канади.

"Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей та скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні.

Під час розмови було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у Великій сімці.

Крім того, Порошенко і Фріланд обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, зокрема підтримку України в питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.