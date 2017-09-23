Порошенко обговорив з главою МЗС Канади миротворців на Донбасі та деокупацію Криму
Як повідомляє прес-служба президента, зустріч з Фріланд відбулася в рамках робочого візиту Порошенка до Канади.
"Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей та скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні.
Під час розмови було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у Великій сімці.
Крім того, Порошенко і Фріланд обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, зокрема підтримку України в питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.
Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
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