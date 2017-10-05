Порошенко обговорив з лідером Поміркованої партії Швеції російську агресію та "Північний потік - 2"

Президент України Петро Порошенко і лідер Поміркованої партії Швеції Анна Шінберг Батра скоординували зусилля щодо протидії будівництву Росією газопроводу "Північний потік-2".

Порошенко подякував представникам Поміркованої партії за послідовну підтримку України в парламентських асамблеях ОБСЄ і Ради Європи в питанні протидії російській агресії, збереження санкційного режиму проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє сайт Президента.

Порошенко звернув увагу пані Батри на погіршення ситуації з безпекою на Донбасі, невиконання Росією Мінських домовленостей і обмеження прав і свобод кримських татар і українців у Криму.

"Сторони погодилися з необхідністю збереження єдності всередині ЄС в питанні протидії російській агресії і висловилися за продовження дії санкцій проти Росії. Лідер Поміркованої партії зі свого боку привітала Україну з позитивними зрушеннями на шляху реформ і підкреслила подальшу всебічну підтримку з боку її політичної сили", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".