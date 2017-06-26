Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко обговорив з Макроном залучення французьких інвесторів до переробки сміття в Україні

Порошенко проведе зустрічі з рядом керівників провідних французьких інвесторів
Президент України Петро Порошенко і президент Франції Еммануель Макрон під час сьогоднішньої зустрічі в Парижі обговорили залучення французьких інвесторів у проекти з переробки сміття в Україні.
Порошенко обговорив з Макроном залучення французьких інвесторів до переробки сміття в Україні Фото: twitter.com/poroshenko

"Ми провели дуже ґрунтовні переговори по порядку денному наших двосторонніх відносин. Ми домовилися про те, щоб прискорити проведення двосторонньої економічної міжурядової місії. Ми домовилися про конкретні напрямки співпраці, в енергетичній сфері, в тому числі я порушив питання активізації роботи по залученню французьких інвесторів в галузі переробки сміття", - заявив Порошенко під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

За словами Президента, він сьогодні проведе зустрічі з рядом керівників провідних французьких інвесторів.

"Дуже важлива наша співпраця у сільськогосподарській, переробній промисловості і покращенні інвестиційного клімату. Ми домовилися, щоб французькі компанії почували себе комфортно і природно в Україні, і щоб це було запорукою активізації і розширення французьких інвестицій в різні галузі, включаючи сонячну енергетику. Домовилися, що сьогодні у мене після зустрічі з керівником уряду відбудуться зустрічі з низкою керівників провідних французьких інвесторів", - зазначив Президент. 

Як відомо, Порошенко 26 червня прибув з офіційним візитом до Франції. У Парижі він провів першу зустріч з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

Також французький президент зауважив, що між Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.