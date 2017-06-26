Порошенко обговорив з Макроном залучення французьких інвесторів до переробки сміття в Україні

Президент України Петро Порошенко і президент Франції Еммануель Макрон під час сьогоднішньої зустрічі в Парижі обговорили залучення французьких інвесторів у проекти з переробки сміття в Україні.

"Ми провели дуже ґрунтовні переговори по порядку денному наших двосторонніх відносин. Ми домовилися про те, щоб прискорити проведення двосторонньої економічної міжурядової місії. Ми домовилися про конкретні напрямки співпраці, в енергетичній сфері, в тому числі я порушив питання активізації роботи по залученню французьких інвесторів в галузі переробки сміття", - заявив Порошенко під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

За словами Президента, він сьогодні проведе зустрічі з рядом керівників провідних французьких інвесторів.

"Дуже важлива наша співпраця у сільськогосподарській, переробній промисловості і покращенні інвестиційного клімату. Ми домовилися, щоб французькі компанії почували себе комфортно і природно в Україні, і щоб це було запорукою активізації і розширення французьких інвестицій в різні галузі, включаючи сонячну енергетику. Домовилися, що сьогодні у мене після зустрічі з керівником уряду відбудуться зустрічі з низкою керівників провідних французьких інвесторів", - зазначив Президент.

Як відомо, Порошенко 26 червня прибув з офіційним візитом до Франції. У Парижі він провів першу зустріч з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

Також французький президент зауважив, що між Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія.