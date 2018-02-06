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Порошенко обговорив з Помпео "Північний потік - 2" і санкції проти Росії

Глава держави поінформував про хід реформ в Україні
Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з державним секретарем США Майком Помпео заявив про важливість продовження тиску на Росію для визволення всіх українських заручників.
Порошенко обговорив з Помпео "Північний потік - 2" і санкції проти Росії Фото: president.gov.ua

Порошенко подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin, також співрозмовники обговорили зміцнення співробітництва в галузі безпеки і оборони, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України.

Сторони говорили про ймовірні ризики в разі реалізації проекту "Північний потік – 2" і скоординували позиції в контексті оголошення висновків Спеціальної слідчої комісії, яка розслідує катастрофу рейсу МН17 в небі над Донбасом в 2014 році.

Мова йшла про важливість продовження санкційної політики щодо Росії.

"Глава держави поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі про процес формування ефективної антикорупційної інфраструктури", – зазначили в Адміністрації Президента.

Український Президент запросив Помпео відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що держсекретар США Майк Помпео провів зустріч у Вашингтоні з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, в ході якої зазначив необхідність у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

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02 06 2018 13:16
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