Порошенко обговорив з Помпео "Північний потік - 2" і санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з державним секретарем США Майком Помпео заявив про важливість продовження тиску на Росію для визволення всіх українських заручників.

Порошенко подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin, також співрозмовники обговорили зміцнення співробітництва в галузі безпеки і оборони, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України.

Сторони говорили про ймовірні ризики в разі реалізації проекту "Північний потік – 2" і скоординували позиції в контексті оголошення висновків Спеціальної слідчої комісії, яка розслідує катастрофу рейсу МН17 в небі над Донбасом в 2014 році.

Мова йшла про важливість продовження санкційної політики щодо Росії.

"Глава держави поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі про процес формування ефективної антикорупційної інфраструктури", – зазначили в Адміністрації Президента.

Український Президент запросив Помпео відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що держсекретар США Майк Помпео провів зустріч у Вашингтоні з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, в ході якої зазначив необхідність у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.