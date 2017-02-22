Порошенко обговорив з представниками США посилення санкцій щодо РФ
"Президент України обговорив з представниками Конгресу США питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами та протидії російській агресії. Глава держави подякував за тверду і послідовну двопартійну підтримку України з боку обох палат Конгресу США у протидії триваючій російській агресії", - повідомляє прес-служба Глави держави.
Порошенко детально поінформував співрозмовників про ескалацію ситуації на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.
Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанням реалізації реформ в Україні та подальшому сприянню у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.
"Петро Порошенко підкреслив важливість ухвалення Палатою представників та Сенатом законів і резолюцій на підтримку України, проекти яких наразі знаходяться на розгляді Конгресу США", - зазначили в прес-службі президента.
Нагадаємо, що напередодні постпред США в ООН Нікі Хейлі заявила, що нинішня адміністрація США досі розглядає можливість посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення владою РФ власних геополітичних інтересів і агресії проти інших країн, перш за все України.
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