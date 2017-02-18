Порошенко обговорив з президентом Польщі ситуацію на Донбасі та протидію проекту "Північний потік-2"

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Розмова стосувалася ескалації ситуації на Донбасі і важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею мінських угод і повернення Криму, повідомляє сайт Президента України.

Президенти також обговорили питання примирення українського і польського народів, засудивши недавні акти вандалізму, що мали місце в Гуті Пеняцькій та історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили". Як стверджується на сайті президента, вони швидше за все були організовані третьою стороною.



Фото: president.gov.ua

Під час розмови порушувалися питання протидії проекту "Північний потік-2", залучення України до регіонального співробітництва країн Адріатики, Балтії та Чорного моря і проведення найближчим часом у Києві консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з питань безпеки пояснив особливості російської агресії. За його словами, Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи.

Також Президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.