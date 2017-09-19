Порошенко обговорив з президентом Польщі введення миротворців на Донбас
Глави держав обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва України та Польщі. У ході переговорів було порушено серед іншого питання співпраці у сферах енергетичної безпеки та оборони.
"Йшлося про подальший розвиток політичного діалогу на вищому рівні між двома країнами, а також співпрацю у сфері енергетичної безпеки та транскордонного співробітництва. Розглядали також питання посилення взаємодії між оборонними відомствами двох країн, зокрема у контексті проведення російсько-білоруських навчань "Захід-2017", - повідомляє сайт глави держави.
Крім того, Порошенко і Дуда приділили увагу ситуації в зоні конфлікту на Донбасі, включаючи питання введення миротворчої місії.
"Значну увагу було приділено реалізації мінських домовленостей, а також розвитку подій на Донбасі та стану дотримання прав людини в окупованому Криму. Президенти також обговорили питання запровадження миротворчої місії ООН на окуповану частину Донбасу", - повідомляється на сайті глави держави.
Як раніше повідомлялося, президент Петро Порошенко планує порушити питання введення миротворчої місії ООН на Донбас під час свого візиту до Нью-Йорка, де відбудеться засідання Генасамблеї ООН.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
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