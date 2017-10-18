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Порошенко обговорив з президентом Румунії закон про освіту

Український глава держави запросив румунського колегу відвідати Україну
Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив мовну статтю закону України "Про освіту".
Порошенко обговорив з президентом Румунії закон про освіту Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Президенти обговорили закон України "Про освіту" в частині захисту мовних прав національних меншин, а також актуальні питання українсько-румунських відносин", - повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Зазначено, що глава Румунії підтвердив, що підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Порошенко у свою чергу запросив Йоханніса відвідати Україну найближчим часом.

Як відомо, президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту".

У МЗС України заявили, що візит президента Румунії "перенесено", а не скасовано.

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Додамо, що румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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18 10 2017 16:40
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