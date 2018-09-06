Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів

Президенти України і Росії провели переговори в телефонному режимі

Президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання звільнення українських політв'язнів.

"Петро Порошенко підкреслив важливість якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів, які перебувають в Росії і на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив стурбованість погіршенням стану здоров'я", - сказано в повідомленні прес-служби Президента України.

У ході переговорів Порошенко і Путін домовилися про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають затриманих.

Нагадаємо, активісти розпочинають новий етап глобальної акції #SaveOlegSentsov, в рамках якої закликатимуть лідерів країн “Великої сімки”приділити ключове значення питанню звільнення українського режисера та інших заручників Кремля на саміті G7.

Варто додати, що акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.