Порошенко обговорив з Волкером відповідь на агресію Росії
На переговорах порушувалося питання агресії Росії в Азово-Керченській акваторії та нинішніх загроз для регіональної безпеки, а також потреба "потужної відповіді" на цей акт агресії з метою протидії повзкій окупації Кремлем Азовського моря і Керченської протоки, повідомила прес-служба глави держави.
"Петро Порошенко і Курт Волкер скоординували підходи до продовження міжнародного тиску на російську сторону, що повинно забезпечити чітку повагу до свободи судноплавства, а також негайне і безумовне звільнення захоплених моряків і кораблів України", - сказано в релізі.
Порошенко і Волкер також говорили про ситуацію на Донбасі і перспективи миротворчої місії під мандатом ООН.
Вони визнали, що міжнародні санкції проти Росії і перспективи їх зміцнення, в тому числі через акт агресії в Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання ситуації і стримування російської агресії проти України.
Волкер привітав Україну з отриманням нової кредитної програми МВФ, а Порошенко подякував Волкеру за резолюції, прийняті Конгресом США з приводу Азовського моря і Голодомору.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН схвалила резолюцію 17 грудня.
Документ, серед іншого, підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.
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