Порошенко обіцяє боротися за українців в окупованому Криму

"Три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною. Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей", - написав президент у Facebook в неділю з нагоди третьої річниці мирного маршу на підтримку України в Криму.

"Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки", - пообіцяв Порошенко.

Він зазначив, що Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні - в ООН - закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

"Весь цивілізований світ знає: Крим – це Україна. Ми продовжуємо боротьбу", - наголосив президент.

Разом з тим, у неділю в Києві планується Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, що проживають в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як повідомляється на сторінці події в Facebook, учасники зберуться на Алеї Небесної Сотні та о 14:00 почнуть марш за маршрутом: Алея Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського - Європейська площа - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Організаторами Маршу виступили Меджліс кримськотатарського народу, Кримськотатарський Ресурсний Центр, громадські організації.

Як нагадують організатори, 26 лютого 2014 року близько 15 тисяч кримських татар, тисячі українців і жителів Криму інших національностей на заклик Меджлісу кримськотатарського народу прийшли до Верховної Ради АР Крим і не дозволили проросійським депутатам провести позачергову сесію, щоб прийняти антиконституційні рішення щодо відділення Криму від України.

Однак вранці 27 лютого 2014 року президент РФ Володимир Путін ввів в дію силовий варіант захоплення Криму. Згодом всі вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. Ними ж було захоплено адміністративні будівлі, взято в облогу гарнізони збройних сил України, захоплені морські порти та аеродроми.