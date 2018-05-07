Порошенко обурений вироком Балуху
"Більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет кремлівський режим патологічно боїться одного слова "Правда", - так написав Володмир Балух, засуджений сьогодні ще до 5 років ув’язнення.
Розправа - лише так можна назвати черговий "вирок", оголошений сьогодні українському патріоту. Людину, яка підняла над власним будинком український прапор, за цей вчинок методично знищують.
Нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидна всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника", - написав Президент у Facebook.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
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