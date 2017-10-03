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Порошенко очікує на продовження санкцій ЄС проти Росії через окупацію Криму

Петро Порошенко висловив сподівання на продовження санкцій ЄС проти РФ
Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.
Порошенко очікує на продовження санкцій ЄС проти Росії через окупацію Криму Фото: Reuters

Про це заявив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"16 березня Європарламент обговорить ситуацію в окупованому Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Президент назвав це "черговим свідчення солідарності з Україною". Також він висловив сподівання на продовження санкцій ЄС проти РФ через окупацію Криму", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко наголосив, що західні країни не повинні відмовлятися від санкцій щодо Росії. За його словами, зменшення дипломатичного тиску на Росію або пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, буде заохоченням до більшої агресії з боку Кремля.

Відносини між Росією і ЄС значно погіршилися після російської агресії проти України - анексії Криму та вторгнення в східні області країни. Санкції проти РФ і так званої "влади" окупованого Криму були введені в 2014 році, їх дія була продовжена в 2015 і 2016 роках. 

Провідні країни Заходу впевнені, що антиросійські санкції залишаться в силі до повного виконання Росією Мінських угод.

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