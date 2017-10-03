Порошенко очікує на продовження санкцій ЄС проти Росії через окупацію Криму
Про це заявив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"16 березня Європарламент обговорить ситуацію в окупованому Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Президент назвав це "черговим свідчення солідарності з Україною". Також він висловив сподівання на продовження санкцій ЄС проти РФ через окупацію Криму", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко наголосив, що західні країни не повинні відмовлятися від санкцій щодо Росії. За його словами, зменшення дипломатичного тиску на Росію або пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, буде заохоченням до більшої агресії з боку Кремля.
Відносини між Росією і ЄС значно погіршилися після російської агресії проти України - анексії Криму та вторгнення в східні області країни. Санкції проти РФ і так званої "влади" окупованого Криму були введені в 2014 році, їх дія була продовжена в 2015 і 2016 роках.
Провідні країни Заходу впевнені, що антиросійські санкції залишаться в силі до повного виконання Росією Мінських угод.
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