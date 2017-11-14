Порошенко оголосив 2018 роком проекту "Я маю право"
На сайті глави держави йдеться, що указ сприятиме формуванню правової культури та свідомості в суспільстві, підвищенню рівня знань громадян про механізми захисту своїх прав.
Відповідна ініціатива глави держави і уряду щодо посилення захисту прав і свобод громадян та покращення надання безоплатної правової допомоги була розглянута на засіданні Національної ради реформ 10 листопада.
Указом уряду доручено затвердити план заходів щодо реалізації проекту.
Воно повинно забезпечити інформування громадян про гарантовані ним Конституцією і законами права у відповідних сферах через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних "гарячих ліній", організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення інформаційних матеріалів.
Також документ визначає, що органи місцевого самоврядування повинні сприяти забезпеченню реалізації цього проекту шляхом проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи. Зокрема, на регіональних телеканалах повинні бути створені програми, орієнтовані на підвищення рівня правової культури і правової свідомості громадян.
Нагадаємо, що Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає Службу безпеки України головним порушником прав людини. Також правозахисники відзначили значне погіршення ситуації з правами людини в Україні за підсумками 2016 року.
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