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Порошенко оголосив про припинення воєнного стану

В Україні сьогодні минає 30-денний строк воєнного стану
Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.
Порошенко оголосив про припинення воєнного стану

Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Порошенко сказав, що це принципове рішення, яке прийнято незважаючи на те, що особливого зниження військової загрози не сталося.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.

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26 12 2018 14:05
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