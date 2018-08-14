Порошенко оплатив телерекламу помісної церкви з особистих коштів, - АП

На ролики "Ми - Україна" не витрачено жодної копійки з держбюджету

Президент Петро Порошенко оплатив телерекламу на підтримку надання томосу про автокефалію Української православної церкви з особистих коштів.

"На трансляцію телевізійної реклами "Ми - Україна" не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Ця рекламна кампанія була оплачена за рахунок особистих коштів Петра Порошенка, з яких сплачено всі податки, згідно з укладеними договорами з телеканалами", - повідомила прес-служба Адміністрації президента.

Всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації Президента за 2018 рік.

Нагадаємо, Предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет прогнозує надання томосу про автокефалію УПЦ до 2019 року. Рішення може бути ухвалене вже на Синаксисі в Константинополі 1-3 вересня.

17 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.

Згодом, делегації з декількох митрополитів УПЦ МП разом із нардепом Вадимом Новинським відвідала Константинополь, щоб відмовити патріарха Варфоломія від надання автокефалії для української церкви. Цей візит в історичний район Фанар відбувся 23 червня.

Натомість, у Київському патріархаті налаштовані на те, що Томос для України буде. Припускають, що остаточне рішення по Томосу буде прийнято в серпні, або ж у вересні.