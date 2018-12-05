ПОЛІТИКА НОВИНИЗаробітна плата Президента Петра Порошенка за квітень склала 28 тис. гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко отримав 28 тис грн зарплати в квітні
З нарахованої зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів
Петро Порошенко. Фото: AFP
Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських Новин".
"Заробітна плата Президента України Порошенка П. А. за квітень 2018 року нараховано в розмірі 28 000 гривень і після виплати обов'язкових податків і зборів перерахована на благодійні цілі згідно з поданою заявою", - сказано в ньому.
Зокрема, з нарахованої зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів, відповідно на благодійність перераховано 22 540 гривень.
Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.
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