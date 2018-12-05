Порошенко отримав 28 тис грн зарплати в квітні

З нарахованої зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів

Заробітна плата Президента Петра Порошенка за квітень склала 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських Новин".

"Заробітна плата Президента України Порошенка П. А. за квітень 2018 року нараховано в розмірі 28 000 гривень і після виплати обов'язкових податків і зборів перерахована на благодійні цілі згідно з поданою заявою", - сказано в ньому.

Зокрема, з нарахованої зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів, відповідно на благодійність перераховано 22 540 гривень.