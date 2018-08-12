Порошенко: Патріарху Варфоломію надходять погрози з Москви
Про це він заявив у суботу на Львівщині під час участі в урочистому зібранні з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта", повідомляє прес-служба президента.
За словами Порошенка, у питанні надання Україні томосу про автокефалію і держава, і він як президент свою справу зробили.
"Можливо навіть більше, ніж могли", - додав він, зауваживши, що і патріарх Варфоломій свою справу зробив.
"Можливо навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви", - також підкреслив президент.
Порошенко також вважає, що доцільно було б зняти пару кінострічок про створення помісної Української православної церкви.
"Вітчизняне кіно відроджується і воно відроджується саме українською мовою. І це можливо завдяки фінансовій підтримки держави. Особливі зусилля ми докладаємо для створення патріотичних кінострічок. Нам є про що знімати, є Герої українського війська, щирість і відкритість українських волонтерів. Є вчинки українських громадян вселенського масштабу. Непогано було б зняти, і я мрію і молюся про це, пару кінострічок про створення нової помісної Української православної церкви", - цитує президента "Укрінформ".
Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.
Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.
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