Порошенко переконаний, що Мінський формат не потребує змін
"Я не бачу в цьому (зміні Мінського формату – ред.) необхідності. США є нашим партнером. Ми дуже зацікавлені в залученні Сполучених Штатів до активного процесу. І сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для Сполучених Штатів", - заявив Петро Порошенко після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Громадське.
Раніше представниця державного департаменту США Хізер Нойерт повідомила, що США можуть підтримати відмінний від Мінського формат врегулювання ситуації на Донбасі.
"Якщо сторони дійдуть якої-небудь згоди при дотриманні іншого механізму, і якщо він буде успішним, ми підтримали б його", - сказала вона, зазначивши, що "США продовжують бути віддані мінським угодами".
При цьому Нойерт додала, що "не чула, щоб США пропонували якийсь новий план".
Вона додала, що Вашингтон незадоволений процесом виконання Мінських угод і продовжує закликати сторони дотримуватися їх.
Зазначимо, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Україна і Росія можуть розв'язати конфлікт на Донбасі поза Мінських угод.
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