Порошенко, під час візиту в Тбілісі, виголосив промову грузинською

18 липня президент Порошенко прибув з триденним візитом до Грузії

Під час свого візиту до Грузії Президент України Петро Порошенко виголосив коротку промову грузинською мовою.

У своєму виступі на офіційному прийомі в Палаці президента в Тбілісі він привітав дружбу між двома країнами.

"Хай живе дружба між Грузією і Україною! Хай живе Грузія! Хай живе Україна!", - сказав Глава української держави.



Фото: nv.ua



Фото: nv.ua