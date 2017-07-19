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Порошенко, під час візиту в Тбілісі, виголосив промову грузинською

18 липня президент Порошенко прибув з триденним візитом до Грузії
Під час свого візиту до Грузії Президент України Петро Порошенко виголосив коротку промову грузинською мовою.
Порошенко, під час візиту в Тбілісі, виголосив промову грузинською Фото: nv.ua

У своєму виступі на офіційному прийомі в Палаці президента в Тбілісі він привітав дружбу між двома країнами.

"Хай живе дружба між Грузією і Україною! Хай живе Грузія! Хай живе Україна!", - сказав Глава української держави.


Фото: nv.ua


Фото: nv.ua

Нагадаємо, 18 липня Президент Порошенко прибув з триденним візитом до Грузії.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною і Грузією. Також глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі.

 

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19 07 2017 11:57
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