ПОЛІТИКА НОВИНИПід час свого візиту до Грузії Президент України Петро Порошенко виголосив коротку промову грузинською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко, під час візиту в Тбілісі, виголосив промову грузинською
18 липня президент Порошенко прибув з триденним візитом до Грузії
Фото: nv.ua
У своєму виступі на офіційному прийомі в Палаці президента в Тбілісі він привітав дружбу між двома країнами.
"Хай живе дружба між Грузією і Україною! Хай живе Грузія! Хай живе Україна!", - сказав Глава української держави.
Фото: nv.ua
Фото: nv.ua
Нагадаємо, 18 липня Президент Порошенко прибув з триденним візитом до Грузії.
Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною і Грузією. Також глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі.
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