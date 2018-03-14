Порошенко підняв шапку солдата почесної варти, - ВІДЕО

Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною зустріли президента Австрії Александра Ван дер Беллена, який прибув в Україну з триденним офіційним візитом.

Під час офіційної церемонії зустрічі в одного із солдатів почесної варти на землю впала шапка. Вона лежала на землі, поки виконували гімни Австрії та України. Потім Порошенко підняв шапку і вдягнув її солдату на голову.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі. Президент допоміг воїну почесної варти. Дуже по-людськи", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.