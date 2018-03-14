CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко з дружиною Мариною зустріли президента Австрії Александра Ван дер Беллена, який прибув в Україну з триденним офіційним візитом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко підняв шапку солдата почесної варти, - ВІДЕО
Інцидент стався під час офіційної церемонії зустрічі президента Австрії
Фото: стопкадр видео
Під час офіційної церемонії зустрічі в одного із солдатів почесної варти на землю впала шапка. Вона лежала на землі, поки виконували гімни Австрії та України. Потім Порошенко підняв шапку і вдягнув її солдату на голову.
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі. Президент допоміг воїну почесної варти. Дуже по-людськи", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
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14 03 2018 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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