Порошенко підписав "антирейдерський" земельний закон
Документ підписано 19 серпня та набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, повідомили у прес-службі глави держави
Закон визначає особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель с/аг призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.
"Передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок с/г призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель с/г призначення, використовувати їх також для ведення товарного с/г виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок", - йдеться у повідомленні.
Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.
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