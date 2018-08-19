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Порошенко підписав "антирейдерський" земельний закон

Президент підписав Закон щодо створення ефективного механізму використання земель сільгосппризначення, запобігання рейдерству земель в Україні
Президент Петро Порошенко підписав закон, який "створить ефективний механізм використання масивів земель с/г призначення та необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні".
Порошенко підписав "антирейдерський" земельний закон Фото: agropolit.com

Документ підписано 19 серпня та набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, повідомили у прес-службі глави держави

Закон визначає особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель с/аг призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.

"Передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок с/г призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель с/г призначення, використовувати їх також для ведення товарного с/г виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.

 

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19 08 2018 17:52
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