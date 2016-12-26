Порошенко підписав державний бюджет на 2017 рік

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Окрім того, Порошенко підписав закони "Про збільшення витрат на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, "Про внесення змін до Бюджетного кодексу", інформує сайт Президента.

В ході підписання бюджету-2017 Порошенко підкреслив, що в документі витрати на сектор оборони і безпеки країни становлять 5,2% від ВВП, мінімальна зарплата піднімається до 3200 грн, закладені безпрецедентні витрати на дорожнє будівництво, триває фінансова децентралізація.

Президент висловив сподівання, що зміни в законодавстві призведуть до поліпшення позицій України в рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці в середу, 21 грудня, прийняла державний бюджет на 2017 рік (законопроект №5000).

Згодом спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий парламентом законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.