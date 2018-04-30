Порошенко підписав наказ про початок проведення Операції об'єднаних сил

Президент України Петро Порошенко підписав наказ про початок Операції об'єднаних сил.

"Я підписую наказ Верховнокомандувача Збройних сил України про початок операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях.

Згідно наказу, з 14:00 30 квітня 2018 року розпочати операцію об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оброни, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях відповідно до плану операції об'єднаних сил", - сказав Порошенко, передає "112 Україна".

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.