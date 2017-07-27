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Порошенко підписав указ про припинення громадянства Саакашвілі, - АП

Нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію
Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Порошенко підписав указ про припинення громадянства Саакашвілі, - АП Петро Порошенко та Міхеїл Саакашвілі

"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі та рекомендувала президенту ухвалити відповідне рішення", – в заявили в Адміністрації Президента, повідомляє "Українська правда".

"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", – підтвердили в АП.

"Відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані", – уточнили в адміністрації Порошенка.

Нагадаємо, що 26 липня стало відомо, що колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили громадянства України.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

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27 07 2017 11:16
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