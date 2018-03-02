Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів

Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків".

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка - Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова - Олені Черніковій (2014 року народження), інформує прес-служба Президента.

Віктор Гурняк та Олександр Черніков загинули захищаючи незалежність нашої держави у районі проведення антитерористичної операції.

Зазначається, що документ розробили за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення Глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, і підвищення ефективності державної підтримки працівників засобів масової інформації та їхніх сімей.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року внаслідок обстрілу терористами міста Щастя в Луганській області загинув фотокореспондент Віктор Гурняк, який був добровольцем у батальйоні "Айдар".