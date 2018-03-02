Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка - Юстині Гурняк та Олександра Чернікова - Олені Черніковій
Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків".
Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів Віктор Гурняк. print screen

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка - Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова - Олені Черніковій (2014 року народження), інформує прес-служба Президента.

Віктор Гурняк та Олександр Черніков загинули захищаючи незалежність нашої держави у районі проведення антитерористичної операції.

Зазначається, що документ розробили за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення Глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, і підвищення ефективності державної підтримки працівників засобів масової інформації та їхніх сімей.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року внаслідок обстрілу терористами міста Щастя в Луганській області загинув фотокореспондент Віктор Гурняк, який був добровольцем у батальйоні "Айдар".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2018 13:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.