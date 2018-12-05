Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію воїнів АТО

Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо спортивної реабілітації воїнів АТО.

"Я без будь-яких коливань підтримав ініціативу Вадима Свириденка, президентського уповноваженого з питань реабілітації учасників АТО, щодо необхідності створення якісних умов спортивної реабілітації воїнів АТО", – сказав Порошенко під час церемонії нагородження "Ігор нескорених" в суботу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент підписав указ про підтримку розвитку спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції і забезпеченні національної безпеки і оборони з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

"Прямо тут зараз я підписую цей указ, і ми запускаємо нову систему державної політики реабілітації українських воїнів", – сказав Порошенко.

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Окрім того, президент запропонував наступні "Ігри нескорених" провести в Києві.

"Я не виключаю, принаймні ми про це говорили з нашими британськими партнерами-засновниками ігор ..., про те щоб найближчим часом такі "Ігри нескорених" були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться", – заявив Порошенко під час церемонії нагородження.

Нагадаємо, керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО. У 2017 році в органах соціального захисту коштів вистачило лише на 42% учасників бойових дій на Донбасі, які потребували психологічної реабілітації. У Києві та Київській області черга на психологічну реабілітацію для учасників бойових дій на Донбасі становить 20 тис. осіб.