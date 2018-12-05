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Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію воїнів АТО

За словами президента, цей указ запускає "нову систему державної політики реабілітації українських воїнів"
Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо спортивної реабілітації воїнів АТО.
Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію воїнів АТО Фото: ukrinform.com

"Я без будь-яких коливань підтримав ініціативу Вадима Свириденка, президентського уповноваженого з питань реабілітації учасників АТО, щодо необхідності створення якісних умов спортивної реабілітації воїнів АТО", – сказав Порошенко під час церемонії нагородження "Ігор нескорених" в суботу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент підписав указ про підтримку розвитку спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції і забезпеченні національної безпеки і оборони з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

"Прямо тут зараз я підписую цей указ, і ми запускаємо нову систему державної політики реабілітації українських воїнів", – сказав Порошенко.

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Окрім того, президент запропонував наступні "Ігри нескорених" провести в Києві.

"Я не виключаю, принаймні ми про це говорили з нашими британськими партнерами-засновниками ігор ..., про те щоб найближчим часом такі "Ігри нескорених" були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться", – заявив Порошенко під час церемонії нагородження.

Нагадаємо, керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО. У 2017 році в органах соціального захисту коштів вистачило лише на 42% учасників бойових дій на Донбасі, які потребували психологічної реабілітації. У Києві та Київській області черга на психологічну реабілітацію для учасників бойових дій на Донбасі становить 20 тис. осіб.

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12 05 2018 21:00
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