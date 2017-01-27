Порошенко підписав указ про виведення Пахачук з наглядової ради Ощадбанку
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 310 "Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" припинити повноваження члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Г. Пахачук.", - йдеться в указі Президента №18 від 27 січня.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Відзначимо, що в грудні 2016 року Пахачук стала керівником казначейства "ПриватБанку" і куратором інвестиційного бізнесу в новому правлінні банку. Раніше вона керувала департаментом боргової політики Міністерства фінансів.
Нагадаємо, що апеляційний суд Києва зобов'язав колишнього власника "Дельта Банку" Миколу Лагуна погасити борг перед "Ощадним банком" на суму 4,2 млрд грн.
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