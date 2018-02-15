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Порошенко підписав указ про звільнення в запас і терміни призовів у 2018 році

Президент Петро Порошенко підписав указ №33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році".
Порошенко підписав указ про звільнення в запас і терміни призовів у 2018 році Фото: president.gov.ua

Документ розміщено на офіційному сайті глави Української держави.

Відповідно до указу зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту будуть звільнені в запас військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр і відслужили встановлені строки строкової військової служби. Звільнення в запас відбудеться в квітні-травні, серпні та жовтні-листопаді 2018 року.

Інші військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнятися в запас у квітні-травні та жовтні-листопаді 2018 року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також буде здійснюватися у квітні-травні та жовтні-листопаді 2018 року.

Президент доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2018 році.

Також Порошенко доручив уряду, обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням у 2018 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Нагадаємо, в грудні у ЗСУ повідомили про 70% неявки призовників до військкоматів.

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