Порошенко підписав указ про звільнення в запас і терміни призовів у 2018 році
Документ розміщено на офіційному сайті глави Української держави.
Відповідно до указу зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту будуть звільнені в запас військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр і відслужили встановлені строки строкової військової служби. Звільнення в запас відбудеться в квітні-травні, серпні та жовтні-листопаді 2018 року.
Інші військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнятися в запас у квітні-травні та жовтні-листопаді 2018 року.
Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також буде здійснюватися у квітні-травні та жовтні-листопаді 2018 року.
Президент доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2018 році.
Також Порошенко доручив уряду, обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням у 2018 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.
Нагадаємо, в грудні у ЗСУ повідомили про 70% неявки призовників до військкоматів.
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