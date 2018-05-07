Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та підвищення пенсій ліквідаторам аварії

Указ Президента спрямований і на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами

Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Колесо огляду і карусель в покинутому парку розваг міста-примари Прип'яті по сусідству з Чорнобильською АЕС 26 травня 2003 року. Фото: AFP

Згідно з указом, Кабінет міністрів має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомляє прес-служба Президента.

Окрім цього, уряду доручено врегулювати питання правового режиму цієї територій та розглянути доцільність обмежень і заборон на здійснення видів діяльності у Чорнобильській зоні.

Також уряд має вирішити питання з підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку із втратою годувальника з числа ліквідаторів.

Указ Президента спрямований і на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Нагадаємо, що Чорнобильська атомна електростанція спростила правила відвідування АЕС для туристів.