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Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та підвищення пенсій ліквідаторам аварії

Указ Президента спрямований і на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами
Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та підвищення пенсій ліквідаторам аварії Колесо огляду і карусель в покинутому парку розваг міста-примари Прип'яті по сусідству з Чорнобильською АЕС 26 травня 2003 року. Фото: AFP

Згідно з указом, Кабінет міністрів має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомляє прес-служба Президента.

Окрім цього, уряду доручено врегулювати питання правового режиму цієї територій та розглянути доцільність обмежень і заборон на здійснення видів діяльності у Чорнобильській зоні.

Також уряд має вирішити питання з підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку із втратою годувальника з числа ліквідаторів.

Указ Президента спрямований і на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Нагадаємо, що Чорнобильська атомна електростанція спростила правила відвідування АЕС для туристів.

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05 07 2018 12:57
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