Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та підвищення пенсій ліквідаторам аварії
Згідно з указом, Кабінет міністрів має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомляє прес-служба Президента.
Окрім цього, уряду доручено врегулювати питання правового режиму цієї територій та розглянути доцільність обмежень і заборон на здійснення видів діяльності у Чорнобильській зоні.
Також уряд має вирішити питання з підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку із втратою годувальника з числа ліквідаторів.
Указ Президента спрямований і на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
Нагадаємо, що Чорнобильська атомна електростанція спростила правила відвідування АЕС для туристів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов