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Порошенко підписав заборону на допуск осіб зі зброєю до будівель держорганів влади

Йдеться про приміщення, де працюють Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України і щодо яких здійснюється державна охорона
Президент Петро Порошенко підписав закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель Верховної Ради, уряду та інших органів державної влади.
Порошенко підписав заборону на допуск осіб зі зброєю до будівель держорганів влади Фото:president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба глави держави. 

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", який був прийнятий Верховною Радою України 20 березня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Законом, зокрема, передбачається, що до будинків, де працюють Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України і щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього Закону здійснюють державну охорону відповідного будинку).

Також відповідно до закону, до будинків, де працюють органи державної влади, не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні біля входу, куди заходять лише народні обранці, поставили стрічку для перевірки сумок депутатів.

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21 03 2018 15:44
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