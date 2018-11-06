Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд
Церемонія офіційного підписання відбулася під час зустрічі глави держави зі слухачами Академії лідерства
"У вашій присутності я підписую закон України про Вищий антикорупційний суд України", — сказав Порошенко на зустрічі.
Водночас він наголосив, що ухвалення і підписання закону є не кінцем роботи, а лише її початком зі створення незалежного антикорупційного суду
Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.
Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.
Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.
Також, 9 червня Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд.
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