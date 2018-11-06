Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

11 червня Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.

Церемонія офіційного підписання відбулася під час зустрічі глави держави зі слухачами Академії лідерства

"У вашій присутності я підписую закон України про Вищий антикорупційний суд України", — сказав Порошенко на зустрічі.

Водночас він наголосив, що ухвалення і підписання закону є не кінцем роботи, а лише її початком зі створення незалежного антикорупційного суду

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.

Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.

Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

Також, 9 червня Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд.