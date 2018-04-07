Порошенко підписав Закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України"

За словами президента, Статут має стати "настільною книгою" і для НАБУ, і для Державної кримінально-виконавчої служби України, на яких також поширюється його дія

Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Національної поліції України підписав Закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України".

"Неухильне дотримання Статуту, переконаний, призведе до ще більшого зростання довіри до вас з боку громадян. А в поліцейських лавах – додасть порядку", – сказав глава держави, підписуючи документ.

Петро Порошенко зазначив, що Закон "визначає повноваження поліцейських та їхніх керівників, види заохочень, дисциплінарних стягнень, також порядок їх застосування та оскарження".

Президент також підкреслив, що Статут має стати "настільною книгою" і Національного антикорупційного бюро України, і Державної кримінально-виконавчої служби України, на яких також поширюється його дія.

Документ прийнятий Верховною Радою 15 березня цього року. Законом затверджено Дисциплінарний статут Національної поліції України. Він визначає сутність службової дисципліни в Нацполіції, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. Законом поширено дію цього Дисциплінарного статуту на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції. Одночасно визнано таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту".

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