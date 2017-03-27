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Порошенко підписав закон про е-декларації антикорупціонерів

Документ вирішено доопрацювати
Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
Порошенко підписав закон про е-декларації антикорупціонерів Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

"Закон підписаний. 27.03.2017 повернуто з підписом від Президента", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, що Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише закон про внесення змін до е-декларування, але хоче створити робочу групу, яка перегляне суперечливі правки до нього.

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27 03 2017 19:36
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