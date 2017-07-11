Порошенко підписав закон про гастролі артистів з Росії

Президент України Петро Порошенко 7 листопада підписав закон Про гастрольні заходи в Україні, який вводить обов'язкову перевірку російських виконавців на предмет порушення українського законодавства.

Так, організатор гастролей в разі, якщо їх учасником є фізична особа держави-агресора, повинен не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про можливі заборони (через порушення українського законодавства виконавцем - наприклад, відвідини Криму).

Документ також передбачає, що організатор туру повинен надати СБУ достовірну інформацію про ім'я та прізвища артиста, зазначені в його документі для в'їзду на територію України, а також про використання псевдонімів і т.д, - повідомила прес-служба глави держави.

Крім того, закон встановлює, що при проведенні виступів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і їх символіки; забороняється проведення гастрольних заходів, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, забороняється проведення гастролей, учасником яких є людина, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, тощо.

У разі, якщо артист порушить дані норми, організатор повинен буде заплатити штраф у розмірі від 50 до 100 мінімальних заробітних плат.

Раніше, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про гастрольні заходи в Україні", за яким російських артистів можна запрошувати в Україну лише після дозволу Служби безпеки.

Як відомо, 11 липня у Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні".

Ним, зокрема, пропонується зобов’язати організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.