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Порошенко підписав закон про корпоративні договори

Закон повернули з підписом президента
Президент України Петро Порошенко в четвер, 15 лютого, підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.
Порошенко підписав закон про корпоративні договори Фото: president.gov.ua

Підписаний закон передбачає підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю, - повідомили в прес-службі Верховної Ради, інформує Інтерфакс-Україна.

Відзначимо, що 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №4470 від 19 квітня 2016 року Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.

Законопроект пропонує законодавчо ввести норми про укладення корпоративних договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариств з обмеженою власністю і договорів між акціонерами

Крім того, пропонується внести до Цивільного кодексу норми, які нададуть можливість ефективно задіяти механізм управління та прийняття внутрішніх рішень шляхом укладення акціонерами (учасниками) корпоративних угод.

Також закон передбачає внести зміни до Цивільного кодексу і законів Про акціонерні товариства, Про господарські товариства і Про цінні папери та фондовий ринок для забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами (учасниками) шляхом укладення колективних договорів.

Раніше керівник офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів відзначала, що законопроект підтримують профільний комітет Ради, уряд і бізнес-асоціації.

Зазначимо, Верховна Рада у вівторок, 6 лютого, прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №7114-д про створення кредитного реєстру.
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16 02 2018 09:57
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